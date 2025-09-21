「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）阪神が大敗。前日２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）から連敗となった。先発の伊藤将司投手が自己ワースト８失点、五回途中のＫＯで３敗目（４勝）。チームもヤクルトの先発・山野に七回まで７安打無得点に抑え込まれ、その後も森下の犠飛で奪った１得点に終わった。試合は二回、伊藤将が先頭の山田にソロ弾を浴びて先制点を献上すると、並木にも適時打を許してこの回２失点。三回と