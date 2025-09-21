プロ野球のファームは21日、イースタン、ウエスタン両リーグで計7試合が行われた。日本ハムは巨人戦（ジャイアンツタウン）に3―2。先発の育成選手・山本晃が5回4安打無失点で3勝目（3敗）を挙げた。梅林が3回の4号ソロなど2安打2打点。巨人先発・山田は2回2安打2失点で3敗目（5勝1セーブ）。育成選手の宇都宮と郡が2安打1打点。楽天はヤクルト戦に6―5で逆転サヨナラ勝ち。9回1死で阿部が同点の左前打。最後は島内が中越え