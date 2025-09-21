「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）ヤクルトが快勝した。打線は村上が７月末に上半身の故障から１軍復帰後、初めてスタメンから外れ、代わりに３年目の北村恵がプロで初めて４番に座った。主砲不在の中、キャプテンを務める山田が猛打賞をマークして躍動した。二回には山田が先制の１１号ソロを放った。阪神先発・伊藤将の１４０キロ直球を完璧なタイミングで捉えると白球は左翼席に消えた。１８日・巨人戦（神宮