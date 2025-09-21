陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、国立競技場で女子１６００メートルリレー決勝が行われ、アメリカが３分１６秒６１で優勝した。２位はジャマイカ、３位はオランダ。アメリカが圧倒的な力で制した。４走にアメリカは４００メートルを大会新で制したシドニー・マクラフリンレブロニ、前回優勝のオランダは４００メートル障害優勝のフェムケ・ボルを配置。最強ランナー同士のアンカー対決が期待されたが、１走からアメ