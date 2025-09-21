シンガー・ソングライターの南こうせつ（７６）が２１日、東京・日比谷公園大音楽堂で「東京フォークジャンボリーｉｎ野音〜日比谷野音ＴｈｅＦｉｎａｌ」を開催し、イルカ（７４）、元憂歌団の木村充揮（７１）、小室等（８１）、元ふきのとうの細坪基佳（７２）、孫世代のシンガー・ソングライター、きばやし（２５）が出演した。「日比谷野音」の愛称で親しまれた同会場は再整備工事のため今月末で閉館するため、プライ