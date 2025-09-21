真鶴町役場（資料写真）任期満了に伴う真鶴町議選（定数１０）は２１日、投開票され、新たな議員の顔触れが決まった。内訳は現職７人、元職１人、新人２人。党派別では、公明、共産が各１人、無所属が８人。女性は３人が当選した。投票率は５９・３０％で、前回（２０２１年）の６６・９０％を７・６０ポイント下回り、過去最低を更新した。選挙戦には現職７人、元職１人、新人４人が立候補し、人口減・少子高齢化への対策