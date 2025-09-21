越後製菓は9月8日、米菓「新潟の星」から「えび味」を新発売して「新潟の星」を「ふんわり名人」に続く定番商品に育成していく。9月2日、発表会に臨んだ星野一郎会長は「私としては“まるで海老かき揚げを食べているような味わい”をイメージして開発した。濃厚な味わいで、バイヤー様からもご好評をいただいている」と胸を張る。4月末から一部のスーパーで先行発売したところ、週間の売上高が、販促などを行わず店頭に並べ