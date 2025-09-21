阪神戦に先発し7回無失点で4勝目を挙げたヤクルト・山野＝神宮ヤクルトは山野が切れのある球で7回無失点、9奪三振で自己最多4勝目。二回に山田の一発などで2点先取し、五回には山田、古賀、岩田の3連続タイムリーなどで6点を加えた。阪神は伊藤将が14安打を浴びて8失点と低調だった。