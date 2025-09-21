3回DeNA2死一塁、石上が右越えに2ランを放つ＝横浜DeNAが広島に5年ぶりの勝ち越しを決めた。二回に林、蝦名の適時打などで4点を先行し、三回には山本の犠飛と石上の2ランで3点を加えた。平良は6回2失点で4勝目。広島は反撃も2点にとどまり、5連敗で5位に後退。