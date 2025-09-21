「ＤｅＮＡ７−２広島」（２１日、横浜スタジアム）広島が今季５度目の５連敗となった。９月は５勝１３敗となった。序盤で試合の主導権を明け渡した。先発・常広が二回に林に先制打を浴びるなど４失点。三回には石上に２ランを打たれ、自己ワーストの４回７安打７失点でＫＯされ、３敗目を喫した。打線は五回に、この日がプロ初出場初スタメンの清水が三塁線への二塁打で出塁すると、次打者の代打・秋山が適時二塁打を放ち