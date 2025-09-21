■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手13日に国立競技場で開幕した東京世界陸上の最後の種目となった男子4×100mリレーが終わり、日本勢は全競技を終えた。日本は、男子35キロ競歩・勝木隼人（34、自衛隊体育学校）の銅メダル、女子20キロ競歩・藤井菜々子（26、エディオン）の銅メダル、男子4×100mリレーで3個のメダルを獲得。日本人最高位での5位入賞を