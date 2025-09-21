読売旅行は、首都圏発着大阪・関西万博夜行バスツアーの販売を開始した。大宮駅東口と東京駅丸の内鍛冶橋駐車場発着の0泊3日間で、往復ともに夜行バスを利用する。1日目の夜に出発し、車中泊。2日目には大阪・関西万博に西ゲートから午前9時に入場する。午後10時に出発し、3日目の早朝に帰着する。バスは途中サービスエリアなどで休憩する。10月11日の出発限定で、旅行代金は大人37,990円で、大阪・関西万博の入場券も付く。添乗員