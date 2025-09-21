＜大相撲九月場所＞◇中日◇21日◇東京・両国国技館【映像】「めっちゃイケメン」取組忘れで“不戦敗”の力士寝坊で取組に間に合わず、六日目の取組が不戦敗となった19歳の幕下力士が“仕切り直しの一番”として中日の取組に登場。土俵に姿を表すと、その端正な顔立ちにファンは「めっちゃイケメン」などと改めて注目し、さらに圧勝劇を繰り広げた姿には「普通に強い」と驚きの声が上がった。その力士の名は幕下二十四枚目・丹