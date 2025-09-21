いつもの着こなしにプラスするだけで、ぐっと存在感を放つアイテムが欲しい！そこで今回は、北里琉とともに、投入するだけで一気におしゃれ度がアップする「柄ものバッグ」を4つご紹介します。普段のコーデを簡単に格上げしてくれるアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみて♡感度高めな今っぽコーデをつくるなら【柄ものバッグ】でアソビをプラスなんか決まらない、物足りないな〜ってときは、柄ものバッグを思い切って、