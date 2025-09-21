この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第28話をごらんください。 最寄駅で小学生のときの担任に再会した太郎は、先生に母が今でも自分の後をついてくることを相談しました。すると先生から、母を精神科に連れて行くようにアドバイスされました。