東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、不可解な言動を繰り返した後に、自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長が１８日付でＸ（ツイッター）に投稿した。市政に関して「住宅リフォーム助成金の受付をはじめ、９月議会で止まっているとされていた補正予算分の事業が予定通り執行されました」と記した。財政課が発表した資料によると「一般会計補正予算（第２号）の専決処分につい