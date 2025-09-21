◇陸上世界選手権東京大会最終日男子400メートルリレー決勝（2025年9月21日国立競技場）男子400メートルリレー決勝が行われ、日本（小池、柳田、桐生、鵜沢）は38秒35の6位に終わり、3大会ぶりのメダルはならなかった。レース前には人気漫画「ONEPIECE」の主人公ルフィのギア変化のパフォーマンスを披露し国立を沸かせた。米国のアンカーを務めたノア・ライルズは、リレー侍のパフォーマンスに飛び跳ねながら、