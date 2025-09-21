「ＤｅＮＡ７−２広島」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは序盤から大量得点で突き放し、２連勝。３位・巨人とのゲーム差を「２」とした。二回に林の適時打と蝦名の２点適時打などで一挙４点を先制。三回には石上の２ランなどで３点を追加し、リードを広げた。先発の平良は６回６安打２失点で今季４勝目を挙げた。デーゲームで敗れた巨人との差が拡大。残り６試合、ＣＳファーストＳの本拠地開催に前進する一勝となっ