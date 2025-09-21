TBSニュースキャスターを務めた看板アナ元TBSの看板アナでパリ在住のフリーアナウンサーがSNSを更新。日本帰国時のプライベートショットを公開した。「日本滞在中のほぼルーティン」とのコメントと共にインスタグラムへ投稿したのは、かつて報道番組「NEWS23」キャスターを務め現在はフリーで活動する雨宮塔子(54)。「#coldbrew#フルーツタルト#虎屋さんの宇治金時かき氷」とハッシュタグを付けて、白シャツにワンレンロ