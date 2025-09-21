◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(21日、神宮球場)ヤクルトの先発・山野太一投手が、今季自己最長の7回を投げ、しかも今季自身初となる無失点ピッチングを披露しました。前回6回途中6失点で降板したDeNA戦と打って変わって、この日は切れ味抜群の山野投手。初回は阪神先頭の近本光司選手、2番中野拓夢選手を2者連続で空振り三振とすると、続く森下翔太選手にこそ2塁打を打たれますが、ピンチの場面で4番佐藤輝明選手をこの回3つ