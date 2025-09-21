「ヤクルト−阪神」（２１日、神宮球場）阪神の高卒３年目の茨木秀俊投手は２回無安打無失点と上々のデビューを果たした。六回からマウンドへ。味方の攻撃中に雨のため中断となったが、きっちりと準備して登板した。六回は味方の失策と四球で無死一、二塁とするも無失点。七回の登板前にも再び中断となったが、再開後は三者凡退に抑えた。今季、プロ初勝利を挙げた門別と同期の高卒３年目。優勝決定後のデビューになったが