陸上の世界選手権（東京・国立競技場）、男子２０キロ競歩で２８位に沈んだ山西利和（愛知製鋼）に対し、日本陸連の山崎一彦強化委員長がねぎらった。金メダルが期待された山西は、２０日のレースで１５キロ付近からペースアップ。金メダルにグッと近づいたが、終盤に３度目の警告を受けると、ペナルティーゾーンで２分間の待機を余儀なくされた。最終的には１時間２２分３９秒で２８位に沈んだ。２１日に会場で取材に応じた