■どうしてこんな空気になってしまったのか？最近、なんだか、周りの雰囲気が変わった気がする。朝の挨拶に、以前のような笑顔が返ってこない。目が合っても、ふっと逸らされる。話しかけても、「あ、ごめん。今ちょっと……」と切り上げられてしまうことが増えた。どうして……？何か、私、変なことしたかな。娘の美羽にお揃いの髪飾りをつけて登園させた朝も、「かわいいね」と言ってくれたのは先生だけで、いつも話していたママ