秋田朝日放送 子どもたちに身体を動かす喜びや自分に向いているスポーツを知ってもらおうと２１日秋田県大館市で最新の機材を使った測定会が開かれました。 スポーツ能力測定会はトヨタカローラ秋田と秋田トヨペットの持株会社・ＴＳＡグループが開きました。 切り返し運動やバットスイングなど６種目の運動を測定し、子どもたちに自分の特徴を知ってもらい、スポーツを始めるきっかけにし