２０日、「２０２５ポケモンマスターズ北京」の会場で対戦する選手。（北京＝新華社記者／任超）【新華社北京9月21日】中国北京市の中国国際展覧センター順義館で20、21両日、ポケモンカードゲーム大会「2025ポケモンマスターズ北京」が開かれた。選手らはオープン、ジュニア、キッズの各部門で競い合い、一般客も対戦スペース外でゲームに興じた。ポケモンカードゲームは人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズを題材とし