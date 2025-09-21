バレーボール女子ＶリーグＫＵＲＯＢＥの元監督、丸山貴也（まるやま・たかなり）さんが２１日午前、がんのため亡くなった。６３歳だった。長野県出身。妻は、８４年ロサンゼルス五輪バレーボール女子銅メダルの丸山（旧姓・江上）由美さん。通夜は２６日午後６時、葬儀・告別式は２７日午前１０時３０分から、いずれも東京都町田市原町田１―６―２８、コムウェルホール町田駅前会堂けやきで。喪主は由美さん。丸山さんは、筑