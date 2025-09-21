秋田朝日放送 美容師を目指す専門学生が日ごろの学びの成果を披露しました。 秋田市で２１日開催された「２０２５アキリビコレクション」には、来年３月に卒業を控えた県理容美容専門学校の２年生２７人が参加しました。 今年は一輪一輪に個性がある「花」をテーマに、ヘアメイクなどを通して学生たちが思い描く花の美しさを表現しました。 プロ意識を高める機会ともなった今回の発表会。学びの集大成を多くの人の