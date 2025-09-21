※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦仲が悪化しますが、裏切っていたのは藤枝でした。芹はしつこく迫る藤枝を拒み、元夫が仕事で成功していると聞き離婚を悔やみます。その後、藤枝は元夫に怒りをぶつけるも、芹が草太にも言い寄っていた事実を知りショックを受けます。やがて藤枝は社内で感情を爆発させますが、芹からス