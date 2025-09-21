フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が２１日、スポーツＳＰとして『第２回女子３００ｍ走サバイバルレンチャン」が放送され、ＳＮＳ上で「ガチで泣いた」「ボロ泣き」などの声が相次ぐ反響となっている。今年２月の第１回では、女子プロレス団体「スターダム」の悪役レスラー・上谷沙弥（２８）は「プロレス人気を爆発させたい」と奮闘し、純粋な思いとともに反響を呼んだ。上谷は今回も出場し、惜しくも決勝の一歩手前で敗退。