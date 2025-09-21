【エルサレム＝工藤彩香】イスエラル軍がパレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市制圧に向けた地上作戦を展開する中、イスラム主義組織ハマスは２０日、ガザで拘束中のイスラエルの人質４８人の顔写真を「別れの写真」とのタイトル付きで公開した。ガザでは、拘束された人質のうち約２０人が生存しているとされる。ハマスは１８日には「人質はガザ市内に散らばっている」との声明を出し、イスラエル軍の攻撃が人質の命を危険にさ