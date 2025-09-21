「陸上・世界選手権・女子走り高跳び決勝」（２１日、国立競技場）競技中に寝袋で寝る姿の可憐さから“眠れる森の美女”の異名を持つ世界記録保持者で、パリ五輪女王のヤロスラワ・マフチク（２４）＝ウクライナ＝は１メートル９７で銅メダル。大会２連覇はならなかった。この日も眠りつつ、１メートル９３、１メートル９７を１発でクリア。しかし、２メートルの１度目を失敗すると、国立には大粒の雨が降り始めた。天候回復