９月21日に開催されたベルギーリーグの第８節で、伊東純也と横山歩夢が所属する６位のヘンクが、首位のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦した。この試合で、一時は同点となるゴールを決めたのが、左サイドハーフで先発した伊東だ。０−１で迎えた56分、右サイドからのパスを鮮やかにダイレクトで捉え、鋭いシュートをネットに突き刺してみせた。 今夏にスタッド・ドゥ・ランスから移籍し、３年ぶりにヘンクに