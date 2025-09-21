ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramにて、木村拓哉とかき氷を食す2ショット写真を公開した。 写真：かき氷を前にはしゃぐ木村拓哉＆ワンオクTaka ■Taka「ヨーロッパ前に日本で夏の思い出！」 『ONE OK ROCK DETOX JAPN TOUR 2025』を終え、10月6日からは『ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025』へ突入するONE OK ROCK。つかの間の日本滞在を満喫すべく、かき氷を食べに行ったようだ。 Takaは「木村くんとカキ氷ヨ&