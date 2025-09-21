台湾メディアのETtoday新聞雲は20日、台湾のネット掲示板PTTのGossiping板に、「日本へ行って爆買いする人は何を考えているのか」とする投稿があったことを紹介した。投稿主は、「今はオンラインショッピングがとても便利で、多くの商品が日本で買ってもオンラインで買っても価格差がほとんどないのに、なぜ海外で買うのか」とし、「買い物に時間を費やすくらいなら、ゆっくりできる場所を探し、帰国後にオンラインで買い物をする