Image: Mikael Damkier / Shutterstock 今までのやり方だと、結局ぶつかることになるかも。 2022年9月、NASAは宇宙を旅する小惑星に宇宙船を衝突させ、その軌道を変更することに成功しました。これは、いつか巨大な隕石が地球めがけて飛んできたときのための「小惑星軌道変更技術」を実証したもの。ただ、これはある意味その場しのぎであり、いつか再び脅威になるかもしれない小惑星の軌道を