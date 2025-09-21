陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、男子１６００メートルリレー決勝が行われ、土砂降りの雨の中でのレースはボツワナが２分５７秒７６で優勝して、初の金メダルを獲得、アメリカの４連覇を阻んだ。４００メートル決勝進出メンバー３人をそろえたボツワナが初制覇。２走の大黒柱レツィレ・テボゴが２位に浮上し、トップ米国との差を一気に詰めると、最後は今大会４００メートル金メダリストのブサンコレン・ケビナシピ