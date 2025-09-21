お笑いタレント・有吉弘行（51）が21日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、東京都が開発したマッチングアプリについて言及する場面があった。番組では、東京都が開発したマッチングアプリ「TOKYO縁結び」が運用されてから1年が経過した件を取り上げた。去年9月から今年9月9日時点で、申込者数はおよそ2万5000人にのぼり、真剣交際は216組、成婚数は80組だという。