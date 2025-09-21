ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 2位DeNAが2度の中断を挟みながら広島に快勝 デーゲームで敗れた3位… スポニチアネックス 2位DeNAが2度の中断を挟みながら広島に快勝 デーゲームで敗れた3位巨人と2ゲーム差に広げる 2025年9月21日 21時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 DeNAは21日の広島戦に7-2で勝利し、2連勝を飾った 2度の雨天中断を挟みながら、序盤に7点を大量リード 3位巨人とのゲーム差を2に広げた 記事を読む おすすめ記事 【巨人】来季の続投決まった阿部監督「まずは２位を死守するために最後まで頑張りたい」 2025年9月17日 22時7分 広島 遠のくCS…勝率5割以下確定 7回一挙4得点も反撃及ばず 新井監督「奨成はいい打撃だった」 2025年9月15日 5時5分 【日本ハム】新庄監督 執念のサヨナラ勝ちで逆転優勝に望み「何が起こるかわからないからね」 2025年9月20日 19時19分 ヤクルト痛恨 ３年連続Ｂクラス確定 奥川が五回に危険球退場 2025年9月17日 21時39分 「ほんまにエースすぎる」東が“自援護”7回スクイズで先制もたらす 投げては被安打3の無失点投球 2025年9月17日 20時33分