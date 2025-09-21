グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、公式YouTubeチャンネルのメンバーセルフ企画「PLANJ」（プラント）にてTAEYEONの「To.X」をカバーした。【動画】TAEYEON「To.X」をカバーするJO1金城碧海「To.X」は、少女時代のメンバーであり、ソロアーティストとしても高い評価を得ているTAEYEONの楽曲で、今回のカバーについて金城は「自分の語学のスキルアップ目的も兼ねて、たくさんの人に自分のいいと感じた楽曲を知って