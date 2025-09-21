【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−4 マインツ（日本時間9月20日／WWKアレーナ）【映像】佐野海舟の「５秒ゴラッソ」マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が決めた、ブンデスリーガ初ゴールを現地メディアが称賛している。マインツは日本時間9月20日のブンデスリーガ第4節で、アウクスブルクを4−1で撃破。勝利の立役者となったが、3ゴールに関与した佐野だ。とりわけ話題となっているのが、14分のブンデスリーガ初ゴー