UCC上島珈琲と丸紅は、タンザニアのコーヒー小規模生産者に対して“農家が自走できる仕組みづくり”を念頭に置いた支援を行っている。タンザニアのコーヒー生産者のうち約9割が小規模生産者（40万人以上）で占められている。国連の専門機関である国際農業開発基金（IFAD: イファッド）によると、世界の食糧生産の3分の1を生産している小規模生産者は、依然として貧困と飢えに苦しみ、異常気象や価格変動などの外的影響を受け