【漫画】本編を読む複数の連載を同時に抱え、雑誌の表紙を数多く飾った、ホラー漫画の女王・犬木加奈子。『ホラー漫画の女王ができるまで』（犬木加奈子/ぶんか社）は、平成のホラー漫画ブームを牽引した著者が、自らの波乱万丈な半生を描き出すコミックエッセイだ。デビューからホラーブームの絶頂、そして、その終焉。ホラー漫画家として筆を置くまでの怒涛の日々が、時にユーモラスに、時に生々しく綴られている。本作の