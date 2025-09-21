今夏プレミアリーグに参戦したオランダの逸材は移籍市場を振り返っている。今夏の移籍市場でブンデスリーガのRBライプツィヒからトッテナム・ホットスパーに完全移籍を果たした22歳のオランダ代表MFシャビ・シモンズ。今夏はチェルシーへの移籍が噂されていた中、最終的には同じくロンドンに拠点を置くトッテナムへの加入を決断したシャビ・シモンズは自身の決断について言及した。『METRO』が伝えている。同選手はトッテナムとの