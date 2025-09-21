ブライトンの若き怪物はすでにビッグクラブから注目されている。『TEAM talk』によると、ブライトンに所属する21歳のカメルーン代表MFカルロス・バレバにリヴァプールが興味を示しているという。2023年8月にフランスのリールからブライトンに完全移籍を果たしたバレバは加入以降主力として活躍。PA内で不用意なファールを犯してしまうなどまだ若さゆえの粗いプレイも見られるが、足下の技術は試合を重ねるごとに向上しており、その