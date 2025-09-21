◇陸上世界選手権東京大会最終日（2025年9月21日国立競技場）男子400メートルリレー決勝が行われ、米国が37秒29で大会2連覇を達成した。日本は38秒35で6着だった。米国は20日に行われた予選では全体4番目となる37秒98で決勝に進出。コールマン、ベーカー、ブロメル、マッカラムの布陣で臨んだ予選から、コールマン以外は予選からメンバーを替え、アンカーには200メートルで大会4連覇を達成したライルズを据えて臨み、最初