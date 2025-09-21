◇UAE1部リーグディバ・アル・フジャイラ1―2アル・イテハド・カルバ（2025年9月20日）ディバ・アル・フジャイラ所属のパリ五輪代表DF内野貴史（24）が今季初アシストをマークした。前半17分、ショートCKを受けるとDFイアーゴの頭にドンピシャクロス。先制点を演出した。だがチームは後半8分に追いつかれると、試合終了間際に逆転弾を許して開幕5連敗。14チーム中13位と苦しんでいる。