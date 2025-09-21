男子400メートルリレー決勝2走の柳田大輝（左）からバトンを受け、力走する3走の桐生祥秀＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会最終日は21日、国立競技場で行われ、400メートルリレー決勝の男子は日本（小池、柳田、桐生、鵜沢）が38秒35の6位で3大会ぶりのメダルには届かなかった。米国が37秒29で2連覇。女子は米国が41秒75で3連覇を達成した。日本勢のメダルは「銅」2の計2個で、入賞は過去最多の前回大会に並ぶ11だった。