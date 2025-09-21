■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子走高跳の決勝が行われ、N.オリスラガース（28、オーストラリア）が2m00で初優勝、2度の豪雨中断があり、ペースをつかめなかった前回女王のY.マフチク（24、ウクライナ）は銅メダルに終わった。決勝の2日前、19日に24歳の誕生日を迎えたY.マフチク、予選では1度しか飛ばずに余裕の通過、「「1回しか飛ばなかったか