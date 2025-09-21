■東京2025世界陸上・最終日（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子4×100mリレー決勝に挑んだ日本は、38秒35の6位で3大会ぶりのメダルには届かなかった。アメリカが37秒29の今季最高記録で2連覇を達成した。予選を組3着の着順で決勝進出を決めた日本は、予選と同じく1走にドーハ大会銅メダルメンバーの小池祐貴（30、住友電工）、2走にリレーで3大会連続出場の胗田大輝（22、東洋