リーグ・アン第5節マルセイユ対パリ・サンジェルマン（PSG）の一戦は、悪天候のため延期となることが決定した。ブーシュ＝デュ＝ローヌ県知事は21日、同日に予定されていた“ル・クラスィク”を開催しないと発表。マルセイユの本拠地『スタッド・ヴェロドローム』周辺で大雨が降り「大きなリスクがあるため、試合は延期される」と説明している。現地紙『ル・パリジャン』によると、フランス気象局は午後に最大風速55kmの突風